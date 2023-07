Jhonny Rivera respondió a quienes lo critican por su nueva relación: "merecemos una oportunidad"

Respuesta de Jhonny Rivera a las críticas de su relación con joven de 20 años

Debido a los constantes señalamientos, el cantante y compositor habló de su relación por medio de sus redes sociales, donde quiso explicar mejor la situación.

“Hay diferencia de edad, y no quiero normalizar. Pero veo que muchas parejas tienen mucha diferencia de edad”, indicó.

El cantante aprovechó para aclarar que la relación comenzó cuando ella ya era mayor de edad y no antes, como muchos han afirmado.

“Jenny, laboralmente está conmigo desde los 15 años, laboralmente. Pero sentimentalmente no, sentimentalmente ella era mayor de edad, tenía 19 años (...) Todos merecemos una oportunidad en el amor, yo creo que era mi turno. Le agradezco a todos los que entienden”, dijo Jhonny River.

El cantante aprovechó para darle las gracias a todos los seguidores que le han enviado mensajes y han apoyado su nueva relación.

"Me la he pasado contestando mensajes bonitos, hasta Esperanza Gómez me dejó un mensaje muy bonito, el Rey de las Extensiones, bueno muchos amigos me han escrito cosas muy bonitas, me han dicho que me tranquilice”, afirmó.