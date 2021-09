Jhonny Rivera recuerda un triste episodio en su vida

Jhonny Rivera contó que intentó atentar contra su vida

Sin embargo, algo que fue determinante para pensar en acabar con su vida, fue cuando vio a su papá decir que él [Jhonny], no había triunfado en los años que estuvo en Bogotá y por el contrario, llegó con las manos vacías a su pueblo.

Fue así como en medio de un viaje que emprendió en su moto, tomó la decisión de quitarse la vida. "Me fui todo el camino pensando que no serví para nada en la vida, pensando que fue el fracaso de la familia y que no valía la pena vivir (...) Cogí una moto y la aceleré en una recta y venía un camión. Cuando venía un camión de frente cerré los ojos y me le fui de frente. Yo esperé el golpe y cuando no hubo golpe abro los ojos y no veo nada, solo que el camionero me esquivó", relató.

En cuanto siguió su camino y se encontró con un profesor que veía por televisión el atentado del 11 de septiembre, vio una señal para no acabar con su vida, ante la tragedia que en ese entonces ocurría en Estados Unidos.

Finalmente, Jhonny Rivera contó que su hermana Julieta fue quien lo ayudar el difícil momento y asistió a terapia psicológica para sobreponerse.

Además, invitó a sus seguidores a una emotiva reflexión para no desfallecer ante las duras circunstancias.