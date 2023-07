Jhonny Rivera rompe el silencio sobre relación con su novia 30 años menor: "me trataban de gay"

Para el cumpleaños 19 de Jenny, hubo un gesto que la sorprendió, pues el intérprete de 'Te Extraño', le llevó una torta de cumpleaños e hizo una fiesta para celebrar en la finca.

"Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, expresó la joven artista.

Fue así que en redes sociales, muchas personas empezaron a criticar esta relación, pues hay quienes decían que empezaron a salir cuando era menor de edad. Sin embargo, Jhonny Rivera rompió el silencio y habló sobre este tema.