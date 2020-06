Recientemente, tras la fuerte polémica que se desató en el mundo por la muerte de George Floyd a manos de un Policía de Estados Unidos, las redes sociales y millones de personas han levantado su voz contra estas situaciones violentas.

Sin embargo, el pasado 1 de junio se desató una nueva controversia luego de que se reviviera un video del presentador Jimmy Fallon realizando un ‘sketch’ para el famoso programa ‘Saturday Night Live’, en la cual apareció con su rostro pintado de negro, imitando a Chris Rock.

En medio de su programa ‘The Tonight Show’, la celebridad habló de este lamentable hecho que ocurrió hace 20 años y la repercusión que tuvo en su vida. El presentador quiso disculparse y afirmar que fue una mala decisión de aquel entonces.

“Tomé una terrible decisión (…) no hay excusa para lo que hice”, indicó públicamente el comediante por los comentarios negativos y críticas que ha recibido.

Según se ha expresado en diferentes momentos, pintarse el rostro de negro tiene una connotación bastante negativa frente a la comunidad afroamericana, ya que se considera una ofensa directa. Este acto se vincula con los inicios del cine, cuando no se contrataban actores negros y se ridiculizaban con bromas sociales y económicas.

En el controversial video, Fallon aparece vestido de negro, con la cara maquillada, una barba falsa y recreando el tono de voz de Rock. Por este material, el presentador se pronunció también a través de redes sociales, luego de convertirse en tendencia.

“En el 2000, mientras estaba en SNL, tomé la terrible decisión de hacerme pasar por Chris Rock mientras tenía blankface. No hay excusa para esto. Lamento mucho tomar esta decisión incuestionablemente ofensiva y les agradezco a todos por hacerme responsable”, escribió en el trino que publicó en la plataforma digital.

In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.



I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable.