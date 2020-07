J.K Rowling reitera su apoyo a los tratamientos hormonales para la población trans

Nuevamente la escritora británica, J. K. Rowling - autora de 'Harry Potter'- está en el ojo del huracán; esta vez por publicar un hilo en Twitter hablando sobre tratamientos hormonales para la población trans y medicamentos para tratar los problemas de salud mental.

De este modo, la polémica se originó cuando Rowling respondió al comentario de un usuario en Twitter que la señaló de apoyar a personas que dicen que quienes toman medicamentos para su salud mental "son débiles". Y resaltó, "este sentimiento es más que ofensivo. Su actividad daña a millones".

Al respecto, la escritora desmintió la información asegurando en su hilo que, "He ignorado los tweets falsos que se me atribuyen... He ignorado las amenazas de muerte y violación. No voy a ignorar esto".

Posteriormente, destacó que ella misma ha tomado medicamentos para tratar "mis propios desafíos de salud mental, que incluyen TOC (Trastorno obsesivo-compulsivo), depresión y ansiedad".

I've ignored fake tweets attributed to me and RTed widely. I've ignored porn tweeted at children on a thread about their art. I've ignored death and rape threats. I'm not going to ignore this. 1/11 pic.twitter.com/hfSaGR2UVa — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 5, 2020

Sin embargo, tocó la punta del iceberg cuando puso sobre la mesa a la población LGBTIQ+.

"Muchos profesionales de la salud están preocupados porque los jóvenes que luchan con su salud mental están siendo desviados hacia las hormonas y la cirugía cuando esto puede no ser lo mejor para ellos. Muchos, incluida yo misma, creemos que estamos viendo un nuevo tipo de terapia de conversión para jóvenes homosexuales que se encuentran en un camino de medicalización de por vida que puede resultar en la pérdida de su fertilidad y / o función sexual completa".

Es de recordar que, a principios de junio J. K. Rowling se vio envuelta en una polémica y fue señalada de transfobia después de que compartiera un artículo de la plataforma de medios, Devex, sobre crear un mundo post-Covid-19 más igualitario para quienes menstrúan. Sin embargo, sobre el enlace la escritora comentó: "Personas que menstrúan". Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude", y empezó a versionar la palabra 'mujer'.

Y, alimentó el fuego cuando agregó: "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad".

Personas transgénero y, celebridades como Daniel Radcliffe, Sarah Paulson y Eddie Redmayne se manifestaron en contra de sus palabras.

Ahora, volviendo al tema, Rowling se refirió a los los efectos secundarios de las hormonas durante el proceso de transición de género. "Los riesgos para la salud a largo plazo de las hormonas del sexo cruzado ahora se han rastreado durante un período prolongado. Estos efectos secundarios a menudo son minimizados o negados por los activistas trans".

Por último, concluyó que no fingirá que le importa la mala opinión que los demás tengan sobre su persona.