Joaquin Phoenix y Rooney Mara estarían esperando su primer hijo

Joaquin Phoenix se convirtió en uno de los actores más famosos y favoritos de 2019 tras protagonizar la exitosa cinta ‘Joker’. Luego de ganar varios de los premios importantes de la industria del cine por este papel, su carrera se consolidó y se fortaleció ante la crítica.

Sin embargo, más allá de su fama en la pantalla grande, recientemente Joaquin Phoenix se situó en el centro de algunas noticias internacionales luego de que medios aseguraran que sería papá. Aunque el actor y su prometida Rooney Mara se mantienen bajo perfil y cuidan mucho de su privacidad, unas fotos difundidas habrían revelado la llegada del primer bebé.

Medios de entretenimiento como Page Six y The Daily Mail afirmaron que la protagonista de ‘Her’ se encontraba en un estado de embarazo avanzado, por lo que el parto se llevaría a cabo el próximo mes de agosto.

Si la información brindada por estos medios, que indican que los detalles fueron revelados por fuentes cercanas a las celebridades, es real, este sería el primer hijo tanto de Mara como de Phoenix.

Ambos portales afirmaron que intentaron ponerse en contacto con los representantes de Rooney y Joaquin, pero no tuvieron una respuesta positiva para corroborar la noticia. Tras esta información, en redes sociales comenzaron a viralizarse un par de fotos de la actriz caminando por la calle, mientras lucía ropa bastante holgada.

En las imágenes donde aparece la actriz de ‘Pesadilla en la Calle Elm’, se puede observar que luce un saco grande y unos pantalones sueltos, mientras en la segunda instantánea lleva un tapabocas, unos lentes, un sombrero y una camisa apuntada que se le ve holgada. Esto con la intención, aparentemente, de ocultar su vientre.

Rooney Mara may be pregnant but it may also simply be that she enjoys dressing like a hobo. It's honestly hard to tell. pic.twitter.com/gtn19ib3e9