En medio de este difícil momento, Johanna recurrió a sus redes sociales para exponer la situación de incumplimiento que la tiene molesta. A través de sus historias en Instagram, la actriz lanzó una advertencia directa a la persona responsable de los hechos, amenazando con hacer pública toda la situación si no recibe una respuesta.

Le puede interesar: Johanna Fadul y Juanse Quintero contaron cómo y porqué fue la pérdida de sus gemelas

La actriz bogotana expresó su indignación: "No se me hace justo creer en las personas, depositar nuestra confianza por considerarlas serias y que en honor a ese acto de fe no tenga ni siquiera la delicadeza de contestar un mensaje por WhatsApp". Añadió que su enojo no solo se debe al incumplimiento, sino a la falta de respuesta y desaparición de la persona involucrada.