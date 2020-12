Ante las miles de críticas en redes, Johanna ya se pronunció al respecto por el mismo canal, asegurando que estaba recibiendo infinidad de insultos en los mensajes directos de su cuenta de Instagram y que muchas personas hasta le han dicho “de qué se iba a morir”.

“Antes que nada pido disculpas si llegué a ofender a alguien (…) Me están diciendo hasta de qué me voy a morir porque hice un comentario en un momento de emoción. Personas que me tratan de ignorante, bruta y estúpida no se dan cuenta que me regañan, pero ustedes sí me pueden decir a mí hasta de qué me puedo morir. ¿Ustedes dónde quedan? ¿Quién es la bruta, estúpida e ignorante aquí?”, expresó.