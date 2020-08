Johanna Fadul confesó que pensó en divorciarse de Juanse Quintero

Johanna Fadul y Juanse Quintero son una de las parejas más queridas de la farándula colombiana y a la vez una de las más admiradas, ya que en los últimos cinco años han tenido que pasar por pruebas muy difíciles, como la pérdida de sus gemelas.

Este difícil momento los unión aún más como pareja y se reforzaron las bases de su matrimonio. Sin embargo, en medio de la cuarentena tuvieron una crisis que estuvo a punto de acabar con su hogar.

Lee también: ¡Santo Dios! Andrea Valdiri encendió las redes sociales al posar sin ropa interior



Para nadie es un secreto que debido a la pérdida de sus hijas, Johanna empezó a sufrir de algunos problemas hormonales que hicieron que su período no le bajara. Por esta razón, decidió buscar ayuda profesional para iniciar un tratamiento.

Gracias a su endocrinólogo, logró que luego de cuatro años le bajara de nuevo su ciclo menstrual, pero todo este procedimiento le generó un desorden hormonal con el que no se aguantaba ni ella misma. A esto se le suma que estaba viviendo en la casa de los papás de Juanse, ya que debido a la crisis por el coronavirus no les habían podido entregar las llaves de su nuevo apartamento.

“Yo no quería ver a mis suegros, no quería ver a ‘Juanse’, quería salir de esa casa. Una cosa desesperante. Yo hablaba con el endocrino y le decía: ‘De verdad, estoy hasta que me separo’”, reveló Johanna en una reciente entrevista para Andrés Wilches en ‘AutoStar Tv’.

Lee también: Hija de Yuranis León se defiende de críticas por su apariencia física

A pesar de que Fadul aclaró, en medio de la charla, que no había una mala convivencia con sus suegros, sí reveló que le hacía falta recuperar el tiempo con su esposo, pues cada uno estaba tan enfocado en sus cosas y sentía que ya no había una relación. Asimismo, confesó que la parte intima también se estaba viendo muy afectada.

“Cuando ellos salían por alguna razón: ‘papito, aproveche’, pero estas salidas eran muy esporádicas… ¡y en cuarentena! Eso también nos venía afectando un poco y decidimos salir. No por una mala convivencia, sino por nuestra relación”, explicó.

Por último, expresó que debido a todas estas discusiones y la crisis que tenían, decidieron darle prioridad a su matrimonio y ahora pasan el confinamiento en otro apartamento temporal, mientras les entregan las nuevas llaves de su propiedad.