Johanna Fadul contó entre lágrimas cómo quedó tras una cirugía: "me duele terrible"

Después de aquel video, decidió subir otro, en donde mostró imágenes un poco sensibles, sobre cómo quedo, luego de aquella cirugía. Johanna Fadul se estaba quejando de mucho dolor y hasta dijo que se le estaba quemando su cuerpo. Muchos se asustaron con todo lo que decía y además, por lo que reveló de su cirugía.

"Ay, no, espérate. Es que me arde terrible, me está quemando… Esto me duele terrible… Estoy superinflamada, no se vayan a alarmar por lo que van a ver… Obviamente, esto va a bajar, señores, no se alarmen", dijo la reconocida actriz colombiana.

Los seguidores le dijeron que era muy valiente por soportar dicho dolor y le enviaron un par de mensajes, en donde la felicitaron por mostrar la realidad de los contra de los procedimientos estéticos.

"Nene mía! Fuerte 💪. Eres espectacular 😍", "Eres real nene… muchas dicen que van al gym cuando han pasado por procedimientos", "Lastimar tu cuerpo no necesitaba nada estabas bien", "Mas me ha dolido los cachos jajaja quiero esa operación", "Pero por qué la cirugía si era flaca", "El único dolor que todas queremos sentir", dijeron varios.