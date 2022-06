Johanna Fadul narró cómo fue víctima de acoso callejero

La actriz colombiana Johanna Fadul contó a través de sus redes sociales la terrible experiencia que vivió en la calle, pues fue víctima de acoso.

Relató que iba sola por la calle y vio un hombre un poco extraño antes de pasar por su lado le pareció que tenía un cinturón café, pero cuando se percató en realidad el hombre tenía su miembro afuera.

“Este hijue#$, perdón la expresión, tenía el pipi por fuera. Yo lo que hago completamente es evadirlo y me agarra el codo, yo me solté y empecé a gritar como loca, justo en ese momento no había nadie, no pasó un carro ni nada; le dije hasta de qué se iba a morir, que era un enfermo y de ahí para abajo todo lo que ustedes se puedan imaginar”, contó.

Agregó que gracias a Dios no pasó nada, pero que el momento sí le afectó y por eso se quiso desahogar con sus seguidores.

Johanna Fadul también confesó que es la segunda vez en su vida que le pasa una situación como estas.

“Muy fuerte porque sé que a muchas personas nos ha pasado lo mismo”, escribió.

La primera vez que vivió una escena similar fue en Bogotá, “yo iba bajando un puente y me encuentro de frente con este culicagado enfermo, el man con su miembro afuera, dándole duro”.

La actriz aseguró que con ese terrible hecho había comenzado su día, sin embargo, trató de mostrarse con la mejor actitud, aclarando que ese momento no definiría el resto de su día.

El video de Fadul generó diferentes comentarios de los usuarios y tristemente varias mujeres confesaron que habían vivido situaciones parecidas.