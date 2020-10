John Mario Rivera, actor colombiano, fue denunciado por su expareja

Un gran revuelo ha causado la denuncia pena interpuesta por la expareja del reconocido actor John Mario Rivera, quien lo acusa de maltrato sicológico, físico y económico, además de abuso sexual.

Según la versión de María del Pilar Rojas, después de descubrir varias infidelidades de Rivera, comenzaron los maltratos.

“Tú eres bruta, eres ridícula, tóxica, eres mala persona”, eran algunas de las frases con las que Rivera habría maltratado a su expareja, según ella.

Llorando aseguró que en una ocasión el actor la tomó del cuello para asfixiarla, además de varios empujones y otras agresiones físicas.

Rivera es recordado por producciones como No olvidarás mi nombre, Las cartas del gordo, Las detectivas y el Víctor, Nuevo rico nuevo pobre, Escobar el patrón del mal y La selección, entre otras.

La pareja se conoció en el año 2017 y empezaron una relación amorosa, poco tiempo después ella resultó embarazada.

La mujer también aseguró que Rivera le echaba en cara que él era quien llevaba la responsabilidad del hogar y le controlaba todas las actividades y sus horarios.

“Yo no podía llegar de sorpresa, tenía que avisar. Si yo salía, no podía salir sola, tenía que ser con la empleada, porque si no [él creía] que yo me iba a ver con alguien”.

Entre todo el escándalo desatado, Rojas también denunció que este reconocido actor abusó sexualmente de ella.

“Yo no sabía que tú a mí me violabas, yo no me daba cuenta. Era tan tonta y tan ciega que ni eso sabía”, dijo esta bailarina de danza árabe, en medio de todo el proceso judicial que avanza en la Fiscalía General de la Nación.

Este gran escándalo fue denunciado en el Programa La Red, quién le dio voz a la presunta víctima de este grave caso de maltrato y abuso sexual.

De momento Rivera no se ha pronunciado sobre el hecho, mientras que el proceso judicial sigue en curso.