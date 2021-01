Johnny Depp se quedó por fuera de próxima cinta de Willy Wonka ¿Por qué?

Johnny Depp se convirtió en el protagonista de una serie de noticias internacionales que se relacionaban directamente con los problemas legales que vivía con su expareja Amber Heard. Tras una secuencia de juicios y demandas por la mala relación que llevaron durante los 15 meses que duraron casados, actualmente se ven las repercusiones de este asunto.

El actor fue el principal afectado de esta confrontación legal, puesto que durante la fase de pruebas y juicios, sus proyectos laborales comenzaron a dar un giro inesperado. La primera mala noticia, que también afectó a los fans, fue la salida de Depp de las grabaciones y el elenco de ‘Animales Fantásticos 3’.

Aunque el artista se mostró tranquilo y respetó la decisión de Warner.Bros de cancelar su participación en la historia como el villano Grindelwald, la información no fue del agrado para más de uno de los seguidores de la saga.

Es importante destacar que a pesar de que no actuará en esta secuela, Johnny recibirá el dinero acordado con la productora por la filmación de una de las escenas que le correspondían.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que Warner planea realizar un nuevo proyecto de la exitosa película ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, que se enfocará en la vida e historia del chocolatero Willy Wonka. 16 años después del estreno del título original, se reveló que entre el elenco no figura el nombre de Johnny Depp, que interpretó al personaje tiempo atrás.

La razón principal de esta decisión, alejada de la tensión que existe entre el actor y Warner, va ligada a que Paul King, director a cargo de la cinta, está interesado en encontrar a un artista joven, menor de 30 años, para abarcar los inicios del personaje.

El equipo está analizando actores de gran trayectoria que se adapten al perfil y así financiar el proyecto con un nivel alto en el elenco. Dos de los nombres que comenzaron a rondar fueron Timothée Chalamet y Tom Holland, recordados por películas como ‘Call Me By Your Name’ y ‘Spider-Man: Homecoming’, respectivamente.

Se estima que este filme sea estrenado en marzo de 2023 y su producción inicie en los próximos cuatro meses.