Jorge Celedón apoyó a Piqué: lo aconsejó para que le responda a Shakira

En medio del video, el ex Binomio de Oro escribió un mensaje que decía, "Gerard Piqué yo sé que con esta canción la vuelves a conquistar. Vamos a llevarle serenata a Shakira".

Durante el clip, el cantante de vallenato empezó mostrando una parte de la nueva canción de la barranquillera, después lo unió con un video de Piqué que estaba llorando y de fondo lo acompañó con la reconocida canción 'Sin Perdón'.

El post ya cuenta con más de 22 mil me gusta y cientos de comentarios de los internautas. "Shakira va disfrutar de la serenata seguiremo que si, pero de que no vuelve con él le ponemos la firma", "echándole leña al fuego", " Pero no serían sólo cuatro rosas", fueron algunos de los mensajes.