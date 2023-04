Jorge Enrique Abello, de mesero a convertirse en uno de los mejores actores colombianos

Abello también reveló algunas anécdotas que ha vivido por ser famoso, pues en redes sociales se ha llevado algunas sorpresas, desde personas que lo ven como un guía espiritual hasta mujeres que le envían fotos desnudas.

"Yo nunca reviso mucho mis redes sociales porque siento que es una representación de lo que uno es, pero siento que uno no es eso, entonces no reviso mucho, pero hace algunos meses revisé y una mujer me había enviado un desnudo y había gente que me decía que era una especie de guía espiritual", reveló.

Entre las curiosidades que señaló, comentó que él es consciente que mientras está una producción al aire, la gente en la calle lo llama por su personaje, pero cuando termina, vuelve a ser para todos Don Armando, un personaje que la gente aún no olvida.