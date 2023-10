En una entrevista realizada por 'TV y Novelas' a los protagonistas, Jorge Enrique Abello, quien interpreta a 'Don Armando', y Ana María Orozco, quien da vida a 'Betty', expresaron su emoción por el proyecto. Aunque se trata de una continuación de la exitosa novela, reconocieron que esta parte se adaptará completamente a la nueva generación y a las tendencias actuales, lo que les genera nervios por la recepción del público.

"Siempre va a haber un gran desafío. Por una parte, me siento tranquila porque estamos muy conscientes de eso, haciéndolo con mucho cuidado y dando lo mejor, entonces, yo creo que estamos a la altura, pero por supuesto que hay una parte que no está en nuestras manos y que no sabemos finalmente cómo lo va a recibir la gente, pero yo creo que va a ser un reencuentro hermoso y que van a conectar fácilmente", afirmó Ana María Orozco, quien desde el principio agradeció la oportunidad y se mostró muy emocionada con el estreno.