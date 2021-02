Jorge Oñate continúa con ventilación mecánica y su pronóstico sigue siendo reservado

Asimismo, la institución sostiene que la condición del cantante es estable y que el cuerpo médico se encuentra realizando todos los esfuerzos para la pronta recuperación del ‘Ruiseñor del Cesar’.

Oñate acudió al centro de salud en un principio por fallas renales. Sin embargo, con el paso de los días, el cantante empezó a presentar problemas respiratorios que, según los especialistas, no reflejaban mayor preocupación.

Pasadas unas semanas, el tema empezó a cobrar importancia cuando la dificultad para respirar era cada vez mayor y fue diagnosticado con covid-19, lo que llevó su paso a la Unidad de Cuidados Intensivos, en donde aún se encuentra con respiración mecánica tratando de superar la enfermedad.

Aunque el estado de salud del cantante es delicado, sus familiares y cercanos insistieron en no creer en los falsos comunicados que circulan en redes con respecto a su estado de salud. "Se han dicho muchas cosas. No es cierto que hoy la familia se haya reunido de urgencia con los médicos, tampoco que tenga muerte cerebral, pedimos que acaben las especulaciones, porque es maestro sí esta delicado y necesitamos oración", sostuvo su mánager hace unas semanas.

Asimismo, sus familiares y fanáticos dejan mensajes de apoyo para que el cantante tenga una pronta recuperación y vuelva a la música.