Jorge Oñate continua en UCI bajo ventilación mecánica

Las noticias sobre la salud del cantante Jorge Oñate no son alentadoras, según el último parte médico que emitió el Instituto Cardiovascular donde permanece internado desde el pasado 18 de enero.

La salud del ‘Jilguero de América’ se complicó luego de ser diagnosticado con infección respiratoria aguda, que habría empeorado por un problema renal que padece el artista desde hace varios años.

“Actualmente Jorge Oñate se encuentra en delicado estado, con soporte ventilatorio mecánico pero con estabilidad hemodinámica y mejora en los índices de oxigenación, recibe monitoreo, soporte y manejo, de acuerdo a su patología”, se lee en el tercer comunicado que emite la clínica sobre la salud del cantante.

Entre tanto, sus seguidores continúan enviándole mensajes de positivismo al ‘Rioseñor del Cesar’ que cumple 9 días en ese centro médico.

“Maestro suplicó a Dios que te levante victorioso sano y salvo, aún hay muchísimas canciones que por muchos años quiero escuchar, tienes al mejor médico de cabecera que es Dios”, dice uno de los tantos mensajes que publican a diario sus seguidores en redes sociales.

A través de mensaje de cadena, que circula en redes sociales se escucha un audio donde el maestro Jorge Oñate antes de ingresar a UCI pide a un amigo cercano que se cuide de la pandemia.

“Hermano gracias por tus palabras, por tus escritos, cuídate con este problema de la pandemia, estamos pegados de Dios, hermano cuide a su familia, no salga mucho, no deje llegar visitas. Pronto nos vemos, aquí es donde estamos viviendo la verdad de la vida aquí no vale plata, ni poder, ni negros, ni blancos. El único que arregla esto es Dios”, le dijo el maestro a su amigo, el compositor Juan Alberto ‘El Cacha’ Acosta.

Se espera en las próximas horas un nuevo parte médico sobre la salud del cantante que por la gravedad de su estado no ha podido ser trasladado a Barranquilla, a donde podría recibir atención médica de mayor nivel.