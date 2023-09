Jorge Rausch, de Masterchef Celebrity, se confesó y reveló cuál fue su error como padre

Jorge Rausch es un reconocido chef colombiano que se ha destacado como jurado en el programa de televisión del Canal RCN MasterChef Celebrity. A pesar de los obstáculos que ha enfrentado en su carrera, ha logrado destacarse como uno de los chefs más importantes de Colombia.

El chef estuvo en ‘La sala de Laura Acuña’ en donde habló un poco de su vida personal y sobre su papel como padre.

Le puede interesar: MasterChef Celebrity: Natalia Sanint sorpendió a sus compañeros y ganó

Rausch comentó que después de mucho tiempo se dio cuenta que descuidó a su exesposa, Orit Feldman, y a sus hijas porque muchas veces prefirió trabajar que compartir grandes momentos con ellas.

“Me acuerdo y creo que mi hija Emma aún no me lo perdona, pues me salió el viaje el día de sus cumpleaños y me tocó ir”, indicó.

Sin embargo, afirmó que es consciente que trabajaba para darles una mejor calidad de vida a su familia, pero que en realidad esto no tuvo que ser así.

“Yo trabajaba mucho por el bienestar de mis hijas, pero uno a veces pierde un poco de vista la vida. Tanto trabajar, tanto ocuparme de los restaurantes deja un vacío en mis hijas, cierta ausencia que pudo haber afectado mi matrimonio que se terminó”, dijo.

Lea también: Carolina Acevedo le respondió a Claudia Bahamón en MasterChef

Además, Jorge Rausch no dudó en compartir con las personas a qué se dedica parte de su familia y cómo el negocio ha estado presente en su vida.

“Siempre el negocio fue familiar. Yo soy el chef; mi hermano, Mark, el pastelero. Orit [exesposa] siempre hizo los restaurantes, mi cuñada manejó la parte comercial; mi papá, la plata. Eso siempre ha sido un negocio de familia. Divertidísimo", manifestó.