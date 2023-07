Jorge Rausch estalló y se fue con todo contra un famoso: "los tacos son una mier..."

Tras la eliminación de Julio César, que dejó tristes a muchos seguidores de MasterChef Celebrity, los famosos empezaron una nueva semana de competencias, en las que buscarán evitar el temido reto de eliminación.

Este domingo los participantes se enfrentaron al reto de la caja misteriosa con el que podrían obtener dos pines de inmunidad y así asegurarse su permanencia una semana más en MasterChef.

Tras la prueba, los jurados Jorge Rausch, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría eligieron como ganador el plato de Nela y Juliana, que hicieron una especie de tacos con pollo, con el protagonismo del yogurt griego.

En el programa, los jurados fueron benévolos con los concursantes y a pesar de que cometieron varios errores, no les hicieron comentarios duros.

No obstante, esa actitud de los chefs evaluando será muy distinta en el próximo programa de MasterChef, dado que harán fuertes críticas a los platos, hecho que no le gustará a varios.

Los chefs se enojarán

En los adelantos del próximo capítulo de MasterChef Celebrity queda claro que a los jurados no les gustará nada de los platos que presentaron los famosos, por lo que entregarán varios delantales negros.

"Está cruda", dice en un primer momento Nicolás de Zubiría: "Los tacos son una mier...", dice acto seguido Rausch.

Además se ve a Carpentier criticando, con un duro chiste, el plato de un participante: "Me hace acordar una vez que mi mamá me hizo una panacota así, y mi mamá no cocina un cul...", dijo el chef chileno.

También se adelantó que Carolina Acevedo, que ha sido una concursante muy emocional que ha llorado varias veces, les responde: "Eso que dijo no fue en la buena, eso fue feo".

