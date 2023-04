Jota Mario evitó que me inyectara biopolímeros: Laura Acuña

La ex presentadora de entretenimiento de Noticias RCN y "Muy Buenos Días", Laura Acuña, en su programa de entrevistas "La Sala de Laura Acuña" invitó a la modelo Elizabeth Loaiza para que compartiera detalles de su vida profesional, de experiencia como mamá y de su trágica vivencia con polímeros.

En medio del testimonio de la también empresaria paisa, Acuña decidió revelar que ella se iba a realizar un procedimiento con polímeros luego de escuchar el testimonio de una persona cercana que se lo había hecho y que según ella había quedado bien, pero gracias a su entrañable amigo Jota Mario Valencia, que escuchó la conversación, decidió no hacérselo.

Puede leer: “Nadie es eterno...”: Dario Gómez y la última conversación del cantante con su novia

"Mira te voy a decir una cosa, tu eres una mujer que se diferencia de las demás porque tienes una contextura muy particular, tu eres una vieja flaca y alta. No quieras ser la de la cola más grande, la del busto más grande, tu no tienes esa contextura en tu cara, ni en tu pelo, ni en tus brazos, te vas a ver rarísima porque Dios te mandó, porque así te hizo. Después cómo te vas a quitar eso", indicó Laura recordando las palabras de su amigo.

La abogada bumanguesa finalmente le agradeció al presentador, ya que desaparecido, que la regañó y la persuadió de no realizarse la intervención, y provechó el espacio de su programa para decirle a sus seguidoras que no se realicen dicho procedimiento.

También lea: Amaranta Hank reveló futbolistas que la han buscado y ‘embaló’ al novio de Marbelle

"Así a otra persona le haya funcionado y les digan a ustedes que es lo más maravilloso del mundo que eso no pasa nada, que es ácido hialurónico por favor no se inyecten nada", concluyó.

Cabe recordar que en días pasados, la Plenaria del Senado de la República avanzó en uno de los proyectos aprobados en último debate que tiene que ver con la creación de un nuevo tipo penal en Colombia, que castigaría con cárcel las lesiones personales por el uso de biopolímeros para procedimientos estéticos.

La iniciativa a la que le resta su etapa de conciliación antes de que pase a sanción presidencial, establece además un control al comercio de las sustancias modelantes no permitidas en el país.

VEA AQUÍ EL VIDEO