Jota Mario Valencia: a 4 años de su partida, amigos lo mantienen vivo en sus recuerdos

Más noticias: Luly Bossa confirma que su hijo tuvo falla cardíaca y temió que broncoaspirara: "Si usted puede toser, dé gracias"

A este mensaje se sumó Laura Acuña, hace algunos días, en medio de una entrevista, la presentadora mencionó que tras 4 años de la partida de Jota Mario ha aprendido a vivir con el dolor.

También se sinceró con Eva Rey y compartió sus sentimientos y dificultades que afronta cuando habla sobre el tema, pues reconoce que el presentador de entretenimiento ha tenido una gran importancia en su vida.

“Después de casi cuatro años que va a cumplir este año desde que se fue al otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro al mencionarlo", dijo la santandereana.

Ha mencionado también que pese a su ausencia ya ha aprendido a vivir con ella y acepta que ya no está. "Tú aprendes, aprendes, y hay momentos, hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz, porque soñaste con él o con ella, porque lo sentiste de alguna manera", reiteró.

Aunque ya es más usual que hable de él, la modelo mencionó que es difícil hacerlo, pero que cada vez que puede soñar con Jota Mario se levanta feliz.

"Para mí, en mi caso, no se ha hecho más fácil, o sea, yo aprendí a vivir con eso, y cada vez que me sueño con él, me levanto feliz", concluyó.