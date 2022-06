Jota Mario Valencia se le ha aparecido varias veces a Laura Acuña

Junio 2021. La segunda vez que Jota Mario se trató de comunicar con Laura Acuña fue el día del cumpleaños de la presentadora, pues según contó ella en una entrevista, se encontró nuevamente una pluma en la puerta de su carro, y en ese momento, ella lo interpretó como que Jota Mario la está acompañando siempre en los mejores momentos de su vida.

"Se me pegó una pluma en la puerta del carro y yo siento, no sé si porque quiero o porque de verdad es cierto, que en cada una de las cosas importantes que me pasan en la vida él está siempre", dijo Laura Acuña.

En el mismo año, otro acontecimiento dio pie para que Laura Acuña pensará que Jota Mario la estaba acompañando en su diario vivir, pues el día en que la presentadora inició con las grabaciones de su programa de entrevistas La sala de Laura Acuña, ella manifestó haberse encontrado una pluma en su pantalón, por lo que pensó que Jota la estaba acompañando en dicha ocasión, ya que él conocía el proyecto y la apoyaba ciegamente.

"Me encontré una pluma pegada al pantalón minutos antes de empezar, cuando venía caminando, y yo sé que es él y para mí significa que está aquí y me gusta", contó Laura Acuña a un medio nacional.