Juan del Mar revela en qué gastará millonario premio de Survivor ¡Puso a llorar a más de uno!

"Como pueden ver y saber, no soy un padre joven, así que quiero destinar parte de este dinero para garantizar la educación de mis dos hijas. Quiero que crezcan con la tranquilidad de saber que tendrán acceso a una universidad donde podrán adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida", dijo el ganador de Survivor en una entrevista con RCN.

De igual forma, Juan dijo que quería ayudar a las personas de Islas del Rosario, pues allí las personas son "ignoradas", por lo que quería darle una ayuda para que tengan una vejez digna.

El empresario también mostró su sorpresa por conseguir el premio por encima de'El Mago'.

“La verdad es que no me lo esperaba, ya que ‘El Mago’ había realizado un juego excepcional. Sin embargo, era importante llegar al final de una manera hermosa, con amor, porque el amor protege, es poderoso, y son cosas que la gente no sabe... el amor se manifiesta a través de la amabilidad, el respeto, una sonrisa, un abrazo... y lo que hice fue transmitir amor a través de la comida”, enfatizó.