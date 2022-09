Juan Duque, novio de Lina Tejeiro, confesó que grabaría canción con Andy Rivera

Lina Tejeiro y Juan Duque consolidaron hace poco su relación, siendo una de las parejas más mediáticas actualmente y aunque durante mucho tiempo se especuló lo que podía ser su relación, finalmente ambos lo confirmaron por medio de sus perfiles.

No obstante, Lina Tejeiro no se ha alejado de las relaciones mediáticas todo, por cuenta de lo que fue su noviazgo con el cantante Andy Rivera, que dejó mucho que hablar, ya que, al conocerse su nueva relación, se habló de que esto habría afectado al también cantante.

Sin embargo, Juan Duque no solo se le conoce por su relación con la actriz, sino también por su talento como músico, y, además, por los divertidos videos que suele hacer como influenciador, en los que suele divertir a sus más de 700.000 seguidores en Instagram.

Así las cosas, el influencer también es constante en su cuenta en Twitter, plataforma que usa para interactuar con sus fans. Así como sucedió hace poco, en el paisa, hizo una pregunta a todos sus seguidores sobre uno de sus temas musicales más reciente. Ante esto, Duque escribió: “¿a quién montamos en + Chimibita Remix?”.

No obstante, una seguidora no dudó en comentarle que, si le parecía mala idea que esta nueva versión incluye a Andy Rivera, el ex de Lina, a lo que Juan Duque no se quedó callado y mencionó “Negocios son negocios”, algo que causó revuelo en los internautas.

Aunque con esta no es la primera vez que a Duque le mencionan a Andy Rivera, ya que, con anterioridad, periodistas del programa ‘Lo Sé Todo’ lo interrogaron de manera directa y le preguntaron sobre la posibilidad de grabar una canción con la expareja de su actual novia.

Ante esto, el hombre se mostró demasiado sorprendido y mencionó que si se da la oportunidad lo haría sin ningún inconveniente, pese al pasado que haya tenido Lina Tejeiro con Andy Rivera.