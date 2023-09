Juan Gabriel en el audio supuestamente vivo mencionó a Joaquín Muñoz, ¿Quién es?

En el supuesto audio de Juan Gabriel vivo que fue divulgado por Maryfer Centeno en su programa de radio “Grafos y gestos”, el artista habla de haber fingido su muerte y menciona a Joaquín Muñoz como quien lo ha cuidado.

“Mis amores, soy Juan Gabriel, a todos los fans que esperaron a que regresara pues sucedió, quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido y me ha cuidado y también quiero desmentir a Martha Figueroa, porque jamás me contactó para hacer un documental que está saliendo”, señaló Juan Gabriel supuestamente vivo.