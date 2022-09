Juan Luis Guerra regresa a Colombia con su tour “Entre Mar y Palmeras”

La espera ha terminado. El cantante puertorriqueño Juan Luis Guerra regresará a Colombia el próximo 25 de noviembre, con su tour 'Entre Mar y Palmeras', en el Movistar Arena de Bogotá, que ha recorrido varios países como España, Puerto Rico y Estados Unidos.

Después de tres años, el cantante regresa al país con lo mejor de su repertorio musical, que está enmarcado en una colorida propuesta con elementos innovadores en lo referente al show. Además, se espera que haya varios invitados que acompañan al artista.

Lea además: Marc Anthony cumple 54 años y lo celebran recordando sus mejores colaboraciones

“La bachata y el merengue vuelven a encontrarse de una manera integral en la gira 'Entre Mar y Palmeras', nombre que surgió a raíz de un concierto ofrecido por Juan Luis Guerra en la Playa Esmeralda, Miches, el cual fue difundido por HBO”, indicó TBL, organizadora del evento.

'Rosalía', 'El Farolito', 'Visa Para un Sueño', 'La Bilirrubina', 'El Niágara en Bicicleta', 'Las Avispas', 'A Pedir Su Mano', entre otros, serán los éxitos que los asistentes al Movistar Arena podrán disfrutar en vivo en una velada que promete ser inolvidable.

“Este es uno de los grandes conciertos que restan en el 2022, gracias a la cooperación de dos importantes promotoras de la industria como lo son, SD Concerts y TBL-Live, quienes se han encargado de traerle a todos los colombianos lo mejor del entretenimiento”, indicaron.

“Lo que más nos anima para volver a Colombia es la reactivación que ha tenido la industria del entretenimiento luego de la pandemia y el fortalecimiento de Colombia como uno de los países más importantes para conciertos en la región”, indicó José Chabebe, director regional de operaciones de SD Concerts.

Lea también: J Balvin no se ha estrenado sus tenis Jordan y eso que ya están agotados

'Entre Mar y Palmeras'

La boletería del concierto de Juan Luis Guerra 'Entre Mar y Palmeras' estará disponible en la página oficial de Tuboleta.com, la preventa preferencial Movistar será a partir de las 10:00 a.m. del martes 20 de septiembre y hasta las 9:59 a.m. del 22 de septiembre.

Así mismo, la preventa clientes Bancos Aval, con experiencias Aval, empieza a partir del 22 de septiembre a las 10 a.m. hasta el 24 de septiembre a las 9:59 a.m. y la venta para público general inicia a partir de las 10:00 a.m. del 24 de septiembre hasta agotar existencias.