Recientemente, Juan Pablo Espinosa realizó una transmisión en vivo junto a Omar Vásquez, ex Protagonista de Nuestra Tele 2013, con quien dialogó de su carrera en la actuación, las oportunidades que surgieron en el camino y las situaciones que han ocurrido alrededor de su orientación sexual.

En el Instagram Live, Omar entrevistó al famoso artista bajo su personaje de ‘Diva Rebeca’, que no dudó en meterle picante al diálogo e indagar detalles que pocos conocían de Espinosa al ingresar al mundo de la televisión.

Según contó el colombiano, cuando entró a esta industria todo se dio mientras estaba en una discoteca gay y se topó con una joven que le preguntó si le interesaba el tema de la actuación, ya que había un personaje para una producción de RCN que encajaba perfecto con su perfil.

Juan Pablo afirma que en ese momento su hermana y otros conocidos le recomendaron entregar su hoja de vida a integrantes del equipo de RCN para que lograra incursionar en este medio y su talento se diera a conocer.

Tras contar esta anécdota, Espinosa aprovechó para aclarar que él jamás ocultó su orientación sexual, por lo que era chistoso que al contar públicamente que era gay, varias personas enfatizaran en que “salió del closet”. El actor indicó que nunca mintió, tampoco tuvo novias falsas y no le dio pena salir con sus parejas sentimentales abiertamente.

No obstante, la celebridad recordó una particular situación que vivió cuando ya había emprendido la trayectoria en la televisión, pues recibió una inesperada llamada que le ayudó a tener claro lo que quería para su futuro.

De acuerdo con lo que relató, un día se encontraba manejando y se comunicó con él la directora de una famosa revista de entretenimiento y farándula nacional, que le propuso ser la portada del especial que celebraría el orgullo gay. Aunque le causó risa porque sabía que era algo que ya se sabía, tenía claro que no buscaba ser “recordado por ser el actor gay”, sino por su talento.

“Le dije a ella: ‘Yo estoy empezando una carrera donde quiero que me conozcan como actor’, porque uno no quiere ser el actor gay, uno quiere ser el actor; uno no quiere ser el abogado gay, uno quiere ser un abogado”, aseguró Espinosa sobre la respuesta que le dio a aquella persona, dejando en claro que buscaba emprender su profesión lejos de una imagen personal.

Juan Pablo puntualizó en que siempre aplaudió y agradeció por esta oportunidad, además de celebrar el Día del Orgullo, pero buscaba otro horizonte en su vida en aquel momento.