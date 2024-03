Juan Pablo Raba protagoniza película grabada en Colombia junto a John Cena

“Esto no fue un casting, yo había trabajado con Pierre en la cinta 'Matar o Morir'. Me llamó y me dijo: 'Estoy en Colombia, tengo un personaje para ti en una película'. Fuimos a cenar, me contó que mi papel era el de un dictador, leí el guion y me encantó", relató Juan Pablo.

La película cuenta con la participación de un grupo selecto de actores locales como Sebastián Eslava, Diego Vásquez, Roberto Cano, Fiona Horsey y Mauricio Cujar.