¿Qué es la depresión posparto?

Juan Pablo Raba estuvo como invitado en el programa de entretenimiento 'La Sala', el cual dirige Laura Acuña. Allí el actor reveló varios detalles de su vida personal y habló de lo diferente que fue la llegada de sus hijos a su vida, pues con Joaquín, su hijo mayor, fue una cosa, mientras que con Josefina, su hija menor, el asunto fue totalmente diferente.

El actor dijo que: “Sentía que se me caía el mundo encima, o sea, yo con Joaquín sentí cómo me llegó este motor de vida, qué nota, qué chévere, fue una inspiración permanente, y de repente, cuando nace Josefina, me entregan esa cosita y yo con 41 años dije: ‘qué hice, cómo se me ocurre, qué estaba pensando’, o sea, cuando este ser humano tenga 20, yo tendré 60 años”.

Posteriormente, el actor dijo que atravesó un momento muy difícil en su vida y que este no solo tuvo que ver con la edad que tenía cuando llegó su hija, sino que tuvo varias situaciones complejas al tiempo, una de ellas fue quedarse sin trabajo varios meses.

Después de vivir esto, Raba confesó que fue muy consciente de su salud mental y que gracias a su esposa y al apoyo de su familia, pudo superar poco a poco esta etapa.

Actualmente, el artista trabaja en un proyecto de salud mental masculina llamado 'The Midlife Opportunity': "El patriarcado nos ha hecho mucho daño a los hombres también, porque es la idea que tenemos que poder con todo, somos los más fuertes, que tenemos que tener dinero y a la esposa más guapa, tenemos que tener el mejor carro, eso lo tenemos metido en la mente, tenemos que ser esposos, padres, amantes, amigos, superinteligentes, trabajadores, deportistas, o sea, tenemos que ser todo y poder con todo, porque no se puede demostrar debilidad".

A largo plazo, el objetivo del actor es crear una fundación, pero por ahora iniciará con charlas para ayudar a otros hombres: “A través de charlas con amigos y expertos, al principio solo con hombres, que van a compartir su experiencia y en donde cada uno tiene algo que decir de cómo ha hecho para pasar la crisis de la mediana edad o la salud mental masculina. Vamos a crear una plataforma en donde los hombres puedan ver estas charlas para que se puedan sentir identificados, de aquí tiene que salir una fundación que ayude a los hombres a través de la terapia y ojalá termine en un libro”.