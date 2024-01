Juan Pablo Urrego, protagonista de Rigo, revela la petición más rara de una seguidora

Al abordar temas más personales, Juan Pablo compartió su opinión sobre las "red flags" en una relación, señalando que las actitudes problemáticas y la falta de adaptación son aspectos que considera alarmantes. También reveló su lado más tranquilo y hogareño al describirse como "un 10, pero soy un abuelito, no me gusta rumbear, no me gusta salir, soy medio aburrido en este sentido".

En un momento de sinceridad, Urrego confesó con quién estaría esposado por 24 horas: la reconocida actriz Sandra Reyes, con quien ha compartido escenas en varias producciones y, a pesar de eso, apenas se conocían. El actor expresó su admiración por ella y la buena relación que han desarrollado.

