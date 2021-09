Juana Valentina, hermana menor de James Rodríguez, se ha convertido en una figura pública más allá de ser reconocida por ser familiar del futbolista. Su emprendimiento en belleza, moda y estilo de vida, la han convertido en toda una 'influencer' en sus redes sociales, donde suma una gran cantidad de seguidores.

Ha sido justamente a través de Instagram en donde la joven dio a conocer que estaba esperando su primer hijo junto a Víctor Forero, un joven emprendedor con quien mantiene una relación de hace varios años. Sin embargo, desde que dio a conocer la noticia, la pareja contó que prefería mantener el embarazo lejos de su vida pública.

Para nadie es secreto que a veces los comentarios en redes sociales son tóxicos, NO de todos ustedes, también hay quienes comentan y preguntan con mucho amor, aun así, quiero proteger a mi bebé y mi familia de esa minoría que no lo hace, no es más", afirmó hace unos meses la joven.

