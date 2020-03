Juanda Caribe y la pesada broma de contagio que le jugó a un amigo

En medio del pánico que ha generado el incremento de casos en Colombia y el mundo de coronavirus, el Gobierno ha pedido a los colombianos mantener la calma recordando que el 98% de los contagiados superan la enfermedad.

Ante ello, algunos han aprovechado la coyuntura para bromear con el COVID-19 y ya las redes sociales tienen varios memes sobre el tema. Uno de ellos fue el imitador Juanda Caribe, quien le jugó una broma muy pesada a un amigo que lo recogió en el aeropuerto de Barranquilla, fingiendo estar contagiado.

Ambos van movilizándose en el carro cuando Juanda Caribe hace una llamada y pregunta por el resultado de la prueba de coronavirus que supuestamente le hicieron en Bogotá, a lo que le responden que dio positivo, en ese instante la cara de sorpresa de su amigo se roba la atención, mientras el humorista dice que le sorprende porque no hay tenido síntomas.

Su amigo comienza a frotarse la nariz en el brazo mientras Juanda se pregunta quién se lo pudo haber pegado y culpó al conductor en Bogotá. "Mier* el problema es que esa vaina se pega, ponte un tapabocas maric*", afirmó el amigo en medio de miedo.

"Vamos a bajar los vidrios maric*", agregó el hombre.

Entre tanto, el imitador se muestra preocupado por la gente que estaba sentada a su lado en el avión.

"Eso es delicado, nooo me dio la embarazada, osea que cu* de corbatín venir a recogerte, no joda cu* de llamada ganadora esa, yo iba para la oficina (...) coronavirus maric*, no puede venir a buscarte ni el Esmad, más maric* soy yo", comenta su amigo.

Luego se molesta cuando Juanda comienza a toser. "¿tu si tienes hue** ahora vas a toser?", agregó molesto mientras cubre su nariz.