Juanes, Carlos Vives y otros artistas se unen a jóvenes que quieren cambiar el país

Los músicos colombianos Carlos Vives, Juanes y Adriana Lucía entre otros, se unieron al proyecto 'Generación V +', una idea de la Comisión de la Verdad que busca promover procesos pedagógicos y de movilización con la sociedad colombiana, para comprender el valor de la verdad en el marco de la justicia transicional.

De acuerdo con Carlos Vives, "hemos vivido en un país, hemos sentido la violencia, hemos sentido a veces la política como unos vestidos que nos quedan grandes y no nos representan, pero hemos sido privilegiados, vengo de una clase media donde no me faltó nunca lo fundamental con un apellido que a veces me servía y a veces no".

La idea también busca preparar a la sociedad para recibir el legado de la Comisión de la Verdad y dar un paso en las transformaciones políticas y culturales necesarias para afrontar y transformar estas realidades.

A través de un comunicado, la Comisión explicó que "busca construir el camino hacia un futuro posible y transitar hacia la no repetición del conflicto armado interno".

Por su parte, la cantante cordobesa Adriana Lucía manifestó que "cuesta mirar hacia adelante de manera positiva y además cuesta porque Colombia viene de un proceso de paz muy doloroso, muy difícil, muy complejo, que busca no ahogarse en medio de un país dividido. Hasta aquí hemos llegado, esta es nuestra verdad y la verdad nos ha traído hasta aquí".

La Comisión de la Verdad recordó que esta idea representa un esfuerzo conjunto de entidades, organizaciones, medios, colectivos, artistas, creadores de contenido y jóvenes de todo el país para unir voces "y construir juntos un relato nacional sobre el conflicto armado y recuperar la memoria para futuras generaciones".

De esta manera 'Generación V +', llega como una oportunidad para los jóvenes de preguntarse sobre sus propias verdades "y sobre el valor de la verdad, cuestionarse sobre la multiplicidad de verdades y la importancia de su reconocimiento para sentar bases de no repetición, en miras a la construcción de paz".