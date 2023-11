Juanes confesó que no se sintió cómodo grabando el tema 'Bonita' con Yatra

Sin embargo, terminó las canciones de ese disco y pensó “bueno yo acá no tengo nada más que hacer”. Por lo que decidió ponerle freno a ese tipo de experimentos musicales; aclaró que no precisamente porque no le gustara, sino porque no reflejaba realmente al 100% lo que es él como persona y artista.

Incluso, hizo referencia a sus hijos, que hoy en día son todos unos adolescentes y escuchan reguetón todo el día, pero su estilo es totalmente diferente.

“A veces te pierdes y te das cuenta de que hay que volver otra vez acá. No pasa nada con eso, no me arrepiento ni mucho menos, al contrario, estoy agradecido y haber entendido formas diferentes de percibir la música”.

Puede ver: Juanes se alista para conciertos en Colombia; llegará a cinco ciudades en 2024