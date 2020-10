Juanes contó que se robó un carro Tesla en Miami “sin darse cuenta”

El cantante colombiano Juanes contó una historia que parece de no creer. Como si se tratara de un delincuente, la Policía llegó hasta la mansión de Juanes buscando un carro robado que estaba en su parqueadero.

Juanes confesó a través de redes sociales que literalmente se robó un carro Tesla en Miami, pero “sin darse cuenta”.

Contó que estaba en su estudio trabajando cuando llegó su esposa Karen Martínez, preocupada porque a las afueras de su casa habían cinco patrullas de Policía, y estaban preguntando por él.

“Yo dije ¿qué pasó? ¿qué hice?, bajo yo y me encuentro a 10 policías armados hasta los dientes solo les veía los ojos y me dicen: ‘señor, tenemos reportado que acá hay un carro robado en esta casa’, y yo miro y veo mi carro parqueado, es un Tesla y le digo ‘usted está equivocado, este es mi carro’”, afirmó Juanes.

Detalló a la Policía que acababa de llegar porque salió a comer con su esposa y les mostró la aplicación que tiene en su celular del carro. “Les muestro la app y le digo este es mi carro, me dice el policía: ‘señor ¿esa es su placa?’, porque el carro era exactamente igual. Cuando veo una servilleta y veo otras cosas, digo... mierda este no es mi carro, yo no entiendo cómo me abre el carro y cómo anda, porque si no tienes la llave no abre”.

Dice que el policía, de origen cubano, no aguantó la risa. “Éramos los dos muertos de la risa y me dice: en 20 años nunca me había pasado algo así”.

Juanes admitió en un video que publicó en su cuenta de Instagram “Karen y yo literalmente nos robamos un carro sin darnos cuenta en Miami. El policía se da cuenta, llama al dueño del carro y este llega a mi casa y dice: 'sí, es que yo dejé la llave metida dentro del carro, entonces por eso el carro abrió”.

Finalmente Juanes se abrazó con el dueño del carro que tenía en su garaje y se fue en la patrulla de la Policía a recoger su vehículo en el restaurante. Y sí, allí estaba parqueado su carro. “Conclusión nos robamos un carro, no nos dimos ni cuenta por estar la llave adentro”.