Juanes habló sobre experiencia paranormal con ovnis: "vi cinco luces gigantes"

Juanes es uno de los cantantes colombianos más reconocidos, a lo largo de los años su música ha trascendido fronteras y ha dejado en alto el nombre del país. Con canciones como 'A Dios le pido', 'La camisa negra', 'Me enamora', entre otras, consiguió el éxito que lo acompaña al día de hoy.

La voz y talento del paisa han dejado una huella imborrable en el ámbito musical, a tal punto que Juanes ha ganado tres premios Grammy, diez premios Billboard y numerosos reconocimientos adicionales.

En los últimos días, Juanes volvió a ser noticia, pero no por su música, sino por una revelación que hizo sobre los ovnis y los alienígenas.

La revelación de Juanes sobre los aliens

En una entrevista en el programa 'Buen día, Colombia' de RCN, Juanes reveló un episodio relacionado con avistamientos de ovnis. A pesar de considerarse escéptico ante lo paranormal, Juanes describió un incidente ocurrido durante un viaje de trabajo a Ginebra, Suiza. En medio de una noche insondable, sin poder conciliar el sueño, convenció a algunos amigos para que lo acompañaran a tomar una cerveza. Lo que sucedió después superó las expectativas.

"Vi cinco luces gigantes que se empezaron a mover de manera perfecta, es decir, líneas, después hacían un triángulo. Desaparecían dos y aparecían otras, como unos patrones que se ven en internet", relató.

Juanes afirmó que el suceso duró 25 minutos y lo tomó como una confirmación de que sí existen seres de otro planeta. "Es obvio que no podemos ser los únicos. Ya el Pentágono de Estados Unidos y otros países, están diciendo 'ok, ok si, es verdad. No sabemos qué es esto, estamos investigando', expresó.

La experiencia culminó cuando las luces desaparecieron a gran velocidad. Este suceso ha cobrado relevancia debido a las investigaciones del Pentágono y otros países que han confirmado la existencia de fenómenos similares.

Cabe recordar que hace algún tiempo se hizo viral una reacción de Juanes al ver a Mafe Walker, colombiana que dice hablar idioma alienígena. La reacción del paisa sorprendió a algunos internautas, pues Juanes observa el video unos segundos y posteriormente, comienza a reírse mientras se tapa la cara. Al parecer al artista también le causó gracia dicho clip, aunque no dice si cree o no en las habilidades de Mafe Walker.