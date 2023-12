¿Por qué Juanes le regaló una llamada a una de sus fans?

Juanes ha dejado un gran legado en el género rock y pop, el romanticismo ha tenido gran protagonismo en su vida profesional y algunas de sus canciones han sido compuestas para su familia, una de las más famosas es 'Luna', la cual le compuso a su hija mayor Luna Aristizábal Martínez.

En la actualidad, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre de pila del cantante, tiene una relación amorosa con Karen Martínez, la reconocida modelo y actriz cartagenera, con la cual ha compartido casi dos décadas como pareja y el fruto de su gran amor son sus tres hijos: Luna, Paloma y Dante.

Recientemente, el antioqueño fue tendencia en las redes sociales, luego de que tuviera un gran gesto con una de sus fans, pues Juanes decidió llamarla y la reacción de la mujer fue conmovedora.

El cantante realizó esta acción para cumplir con su 'promesa', pues a través de su cuenta de Instagram anunció que las personas que compraran boleta para su gira 'Juan Es Colombia Tour', recibirían una llamada de su parte.

El artista grabó el momento e inició diciendo: "Estamos llamando a Laura Calderón a ver si nos contesta. Estamos aquí desde Bogotá". La fan no contuvo su emoción, al hablar con él dijo: "Ay no me muero, tú no sabes lo que yo te amo. No lo puedo creer, desde el colegio te sigo. Tengo 34 años y te sigo desde los 11".

El emotivo momento quedó en audio y video, tras este gesto Juanes ha sido halagado por sus fanáticos, quienes destacan su humildad y el gran aprecio que tiene a su público,

'Juan Es Colombia Tour' se llevará a cabo en el año 2024 y las ciudades que visitará el antioqueño son: Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Bucaramanga.