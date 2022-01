"Yo todos los días canto y toco la guitarra en mi casa por la noche aunque no haya concierto, pero otra cosa es estar con la gente", confesó el músico.

Aunque no se trató de un momento de angustia, "sí era muy raro porque no sabía cuándo iba a volver, no pensaba que fuera tan largo el tiempo que teníamos que esperar y el año pasado cuando volvimos dijimos: esto es sagrado para nosotros, el escenario es sagrado".

Finalmente, el músico manifestó que las canciones que interpretará en la capital colombiana serán "un recorrido por todo mi catálogo pero también explicando el origen, cómo se conectan las canciones y con una estética diferente de lo que estamos acostumbrados a ver ahí", concluyó Juanes.