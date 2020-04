Juanes se alista junto a otros trece artistas para rendir homenaje a Prince

El músico colombiano Juanes se unirá a otros trece artistas para rendir homenaje póstumo al músico Prince, a través de un espectáculo denominado ' Let's go crazy, The Grammy salute to Prince', y que se podrá ver en gran parte de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Este concierto tributo que fue grabado el pasado 28 de enero, será presentado por la comediante Maya Rudolph y saldrá al aire en el cuarto aniversario del fallecimiento de la superestrella. En esta oportunidad Juanes interpretará la canción 1999 que Prince escribió inspirado en el cambio de milenio.

Consulte aquí: Hijo mayor de Shakira enamora al mundo con poema para su papá, Gerard Piqué

"Prince, The purple one, independientemente de cómo lo identifiques, es indiscutiblemente uno de los mejores virtuosos músicos de todos los tiempos", afirmó Deborah Dugan, presidenta y directora ejecutiva de la Academia de Grabación.

En el evento actuarán Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind, & Fire, Foo Fighters, H.E.R., John Legend, Chris Martin, Miguel, Morris Day And the Time, Princess, Sheila E., St. Vincent, Mavis Staples, Usher y la cantante y compositora Susanna Hoffs.

"Con su actitud subversiva y su naturaleza dominante, se unió a los géneros musicales y creó una música electrizante que estaba repleta de carácter", agregó Deborah Dugan.

También puede leer: Herencia de Timbiquí alista concierto humanitario por el Pacífico colombiano

En 1984, el artista Prince alcanzó fama internacional con el lanzamiento de su álbum y película 'Purple Rain', su catálogo incluye 19 top 10 sencillos y cinco éxitos número uno incluido "Kiss", ganador del Grammy, así como cinco álbumes que encabezan la lista, incluido el 'Purple Rain', ganador de otro premio que entrega la Academia de la Grabación.

"Sus apariciones en Grammy aunque pocas, fueron históricas, y es con sentimientos encontrados cuando nos acercamos a esta oportunidad para celebrar el increíble legado que nos dejó", detalló Ken Ehrlich, productor de televisión.

Este concierto se transmitirá el martes 21 de abril a partir de las 9:00 de la noche a través de CBS Television Network en Estados Unidos y vía streaming por CBS All Access en todo el mundo.