Juanes se alista para conciertos en Colombia; llegará a cinco ciudades en 2024

Vida Cotidiana, el último y más personal disco del cantautor antioqueño, está nominado a tres categorías de los Latin Grammy incluyendo Álbum del Año con hits como “Amores prohibidos”, “Ojalá” o “Cecilia” promete ser una de las producciones discográficas más celebradas del año. Esta nueva música se sumará al avasallador repertorio de Juanes que incluye himnos como “Es por tí”, “La camisa negra”, “Nada valgo sin tu amor”, “A Dios le pido”, “Volverte a ver” y muchos más, en cinco únicos conciertos donde seremos testigos de su talento: juegos pirotécnicos, diferentes guitarras que pasan por sus manos, los clásicos que han construido parte de la idiosincrasia musical del país y los nuevos éxitos que lo tienen nominado al Premio Grammy 2024 con Vida Cotidiana como Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.

“En 1988 comencé a girar por Colombia siendo de Ekhymosis, luego soñé con darle la vuelta al mundo y se la he dado varias veces. Ahora mi sueño es regresar de nuevo a girar por mi tierra, por mi Colombia adorada. Hoy les comparto que estaré con ustedes en mayo de 2024. Colombia es mi inspiración. ¡Los espero!”, asegura un emocionado Juanes.

Juan Es Colombia Tour tendrá paradas en Medellín, Cali, Pereira, Bogotá y Bucaramanga para que mayo de 2024 sea el mes de reconexión con un repertorio que ha definido nuestras vidas.

Cabe resaltar que, durante el 2023 #ExperienciasAval ha anunciado más de 50 preventas. Y por eso hoy los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale! Anuncian la preventa exclusiva para sus clientes de Juanes desde el 20 de noviembre a las 9:00 am al 22 de noviembre a las 8:59 am o en la venta general a partir del 22 de noviembre a las 9:00 am con todos los métodos de pago en ETicket.co y TuBoleta.com.