Juanes se unirá a Josh Groban y Audra McDonald en un concierto de Fin de Año

El músico colombiano Juanes se unirá a otros artistas como Josh Groban, Patti LaBelle, Yo-Yo Ma y Audra McDonald, en la transmisión del evento de fin de año denominado 'United in song: celebrating the resilience of America' que se filmó entre Mount Vernon -antigua residencia de George Washington- y en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Será un evento que contará con grandes estrellas e invitará a todos a unirse y celebrar "nuestra fuerza incontenible con la llegada del año nuevo a pesar de la magnitud de la pandemia y de la injusticia social", en una noche especial que "pondrá la música al alcance de todos y nos unirá en la búsqueda constante de una América unida".

De acuerdo con la organización de este espectáculo, el show incluirá una especial interpretación en español de 'Dancing in the Dark', de Bruce Springsteen y se podrá ver este jueves 31 de diciembre de 2020 de 8:00 a 9:30 p.m. (hora del Este en Estados Unidos) y nuevamente de 9:30 a 11:00 p.m en esa región de Norteamérica a través de PBS, la plataforma PBS.org y la app de video de PBS.

De otro lado, la Fundación Cultural Latin Grammy anunció la apertura de la convocatoria para recibir solicitudes para las becas de 2021 y dentro de las ayudas se incluirá la beca 'Prodigio', copatrocinada esta vez por Juanes para cursar una licenciatura en Berklee College of Music.

En esta oportunidad se entregarán tres becas talento para matrícula y 40 becas de asistencia para matrícula dirigidas a estudiantes de música que han sido admitidos a la universidad de su elección.

"Todas las becas se otorgan a estudiantes de talento excepcional, con necesidades financieras que están interesados en una carrera en música latina", indicó la Fundación.