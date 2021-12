Juanpis González tendrá su propia serie en Netflix; detalles y fecha de estreno

Tanto ha sido el éxito de Juanpis González que ya cuenta con su propio canal The JP Channel, plataforma digital por suscripción paga, en la que sus fanáticos pueden ver y repetir desde las entrevistas que el bogotano ha realizado a varios famosos hasta películas y series.

Pero nada parece ser suficiente para este extravagante personaje, pues ahora tendrá su propia serie en una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial, Netflix.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Juanpis González dio la gran noticia a sus seguidores: "Chandas tropicales pertenecientes a este chochal! Estoy dema happy de anunciarles que este 19 de enero saldrá mi beautiful serie en Netflix y les enseñaré a ustedes, los de a pie, como es que se hacen los negocios jodida mente grandes. Mi serie la hice obviamente con los más top. Así que tenemos una cita el 19 y no propiamente en Tinder… sino en NETFLIX. Pilas porque se viene el 22 y no podemos dejar que nos conviertan en la próxima Venezuela… por eso me tienen que ver ¡he dicho!"