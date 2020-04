Juanpis González y sus confesiones con los "esclavis" en la cuarentena

‘Juanpis González’, el controversial personaje que interpreta el humorista Alejandro Riaño, volvió a encender las redes sociales al confesarle a sus seguidores que las decisiones que tomó el Gobierno fueron ‘to much’.

El popular ‘gomelo’ expresó que ya se pasaron con las medidas de aislamiento ya que tuvo que mandar a sus "esclavis" para sus casas. Además, confesó que ese particular detalle lo preocupaba mucho ya que él no sabe tender la cama, ni lavar la ropa y mucho menos cocinar.

Lee también: ¡Feliz viernes! Ranking de canciones para subir el ánimo en cuarentena

“Estoy muy solo en estos momentos y me parece una ‘putada’ lo que nos están haciendo. O sea, bien de las putas, estoy disfrutando mi casa, no tengo nada que hacer... solo tomar mi “Fucking Macallans”. Pero ‘güevón’ llega un punto donde uno dice ‘mk ya suéltenos güevón’”, expresó.

Continuó hablando de que estaba mamado de los en vivos de la gente. Además, que se encontraba un poco rayado ya que él se imaginaba que era una semanita de ‘vacation’, pero terminó siendo muy tormentoso “como un trágame tierra”.

Sin embargo, en medio de su transmisión preguntó si había un abogado debido a que sus "esclavis" lo iban a demandar por no pagarles en cuarentena.

“Ahora los quiero echar a mis ‘esclavis’ porque los manes me dijeron 'usted nos manda a cuarentena y no nos paga ‘güevón’ se las va tener que ver con nosotros’ y yo les dije ‘güevón’ mire a ver qué hace váyase para su pueblo, mueran de hambre ‘güevón’. Pero a mí no me vengan amenazar”, contó mientras solicitaba la ayuda de un profesional.

Lee también: Superindustria investiga a estaciones de servicio por incumplir con precios de combustibles

Por otra parte, finalizó su video contando una de las molestias más importantes que está viviendo en medio del aislamiento y que lo ha tenido pensando mucho. “¿Dónde está el piscinero?”, se cuestionó.

“¿Dónde está la gente que me limpia la piscina? ¡Güevón está llena de hojas! Yo no voy a coger ese tubo ‘güevón’ y a empezar a limpiar eso porque eso es algo que no va a pasar en mi vida. O sea, se pueden olvidar. Antes muerto que hacer esa mierda ‘güevón’ (…) me emputa eso, hay que hablar con la administración”, comentó.