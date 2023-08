Jueces reabren doble caso de abuso contra Michael Jackson

En las últimas horas tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California acusaron a dos de las empresas de Michael Jackson, MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., de ser cómplices en las denuncias de abuso sexual del Rey del Pop.

De acuerdo con el comunicado emitido por los togados, las demandas de Wade Robson y James Safechuck, las cuales fueron presentadas en 2013 y 2014 respectivamente, no debieron ser desestimadas y tienen derecho a un juicio.

“Una corporación que facilita el abuso sexual de niños por parte de uno de los empleadores no puede ser excusado de un deber afirmativo para proteger a esos menores por el puro hecho de que esta es propiedad del perpetrador de los abusos. Sería perverso que no existiera obligación cuando la corporación acusada tiene solamente un accionista”, indica un aparte del fallo.

Dicha decisión significa que por segunda vez el caso se reabre. En 2017, ambas demandas fueron anuladas porque el juez Mark Young determinó que los delitos habían prescrito. No obstante, en 2019, California aprobó una ley que amplía el periodo de prescripción de los delitos vinculados a agresiones sexuales de 26 a 40 años.

Posteriormente en 2021, el caso se abrió y el mismo juez consideró que las empresas MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc. no tenían responsabilidad de proteger a Wade Robson y James Safechuck de Michael Jackson.

“La evidencia muestra que los acusados (el emporio corporativo del músico: MMJ Productions y MJJ Ventures) no tenían capacidad legal alguna de controlar a Jackson, quien tenía la total propiedad y único control de las empresas”, aseguró el juez Young.

Cabe recordar que el documental de HBO “Leaving Neverland” revivió las denuncias de las presuntas víctimas de abuso Wade Robson y James Safechuck, y tomaron fuerza cuando la compañía de entretenimiento estrenó el documental en 2019, producción en el que las presuntas víctimas narran sus experiencias junto al cantante.

Ante dichas acusaciones, Jonathan Steinsapir (abogado del patrimonio de Jackson) dio a conocer que las acusaciones son falsas y por eso no han sido probadas; además agrega que los empleados no tienen responsabilidad legal para impedir conductas de sus patronos.

“Esto requeriría que empleados de bajo nivel confrontaran a sus superiores y los llamaran pedófilo”, explicó en el mes de julio pasado.

Asimismo, Steinsapir insiste en que Wade Robson, de 40 años de edad, y James Safechuck, de 45 años, solo están interesados en sacar provecho y obtener dinero.