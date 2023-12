¿Qué es lo que ha hecho Julián Arango por amor?

La novela 'Rigo' ha ganado gran protagonismo entre los colombianos, pues esta producción relata la vida del 'Toro de Urrao' y cuenta los obstáculos personales y profesionales que superó el ciclista para alcanzar sus sueños. Esta historia inspiradora ha hecho que chicos y grandes se conecten con la realidad del antioqueño.

La dirección de este proyecto estuvo a cargo de Juan Carlos Mazo y algunos de los actores más famosos que hicieron parte del elenco son: Juan Pablo Urrego, Ana María Estupiñán, Emmanuel Restrepo, Sandra Reyes, Robinson Díaz, Yesenia Valencia, Julián Arango y Ramiro Meneses.

Recientemente, Arango dio mucho de qué hablar luego de que confesara lo que ha hecho por una 'tusa' amorosa, pues en una dinámica del Canal RCN, varios actores y presentadores se enfrentaban a diferentes retos, a Julián le correspondió responder sobre este tema.

El actor dijo que: "Me hice un tatuaje del cual me arrepiento hasta hoy en día". Arango no dio más detalles sobre este aspecto de su vida, no reveló por quién fue ni en qué época. Además, no aclaró si aún lo conserva, o si por el contrario, se lo mandó a borrar.

Lo que sí se sabe es que esta 'locura por amor' no solo la ha hecho el actor, pues varias personas se han tatuado con el objetivo de 'inmortalizar' el amor con su pareja y realizar este acto 'simbólico'.

Tras esta confesión, varios internautas se han sentido identificados con el artista, mientras que otros han comentado que no se tatuarían nunca por una pareja.