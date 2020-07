Julián Gil acusa a Marjorie de Sousa de usar sus influencias en disputa por su bebé

Desde el nacimiento del hijo de los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, el pequeño ha sido el centro de una disputa judicial entre ellos luego de divorciarse presuntamente en medio de acusaciones de infidelidad de ella con el actor Gabriel Soto, que le costaron el matrimonio a este último.

El menor tuvo que ser sometido a una prueba de ADN para confirmar quién era su padre, prueba que confirmó que Julián Gil sí era el padre. Desde ese momento, no han salido de los estrados judiciales por el pequeño que ahora tiene tres años.

Esta vez, lo está luego de conocerse una demanda de la actriz contra Julián Gil para quitarle la patria potestad, lo que hizo que el actor se pronunciara en redes sociales y rompiera su silencio de casi un año sobre este tema.

“He estado en las Cortes donde he peleado por poder de alguna manera convivir con mi hijo, había decidido no hablar porque eso me hacía daño, a mi familia, también incluyendo al niño (…) el más afectado siempre será el niño”, comenzó su relato.

Leyó el comunicado publicado por Marjorie en el que dice que tuvo que tomar la decisión más difícil como madre de su hijo, lo que para Julián es un show pues ella siempre quiso hacerlo y la acusó de tener 'padrinos' en la justicia mexicana para lograr todo lo que ha podido en estos años.

“Estoy super nervioso porque no puedo entender la desfachatez, el descaro, la falta de moral y de amor hacia Matías, donde notifica que había un proceso abierto desde el 8 de enero para quitarme la patria potestad. Estoy seguro que una madre cuando decide hacerlo es por razones fuertes, que el padre de alguna manera sea violento o con algún tipo de problema psicológico que atente contra el niño pero conmigo lo hace porque se le dio la gana y por simple capricho”, aseguró.

Cuestionó que en el comunicado no habla de la demanda que interpuso porque a su juicio, “le tiene que dar vergüenza decirlo, lo disfrazan el comunicado porque no tiene los pantalones para decirlo (…) No creo que haya sido tan difícil porque las influencias que tiene en México y la corrupción no es nada difícil”.

Julián Gil se mostró seguro que esta demanda la ganará ella y le quitará la patria potestad del menor. “No entiendo cuáles son las razones para no poder compartir con mi hijo. Ella lo va a lograr con manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México”.

Sugiriendo que no hará nada para quedarse con la patria potestad, afirmó que de nada le ha servido estos años tenerla cuando no puede ver a su hijo ni tiene derechos sobre él. “Para que la quiero si hoy la tengo y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, solamente pagar pensión, soy una chequera, para eso si soy padre, y sé que la voy a perder pero hoy, mañana y siempre voy a ser el papá de Matías”, agregó.

Finalmente subrayó que tuvo que irse de México, no por decisión propia sino a causa de amenazas que recibió en su contra. “Tengo una grabación de una reunión que hubo, donde se me amenazó que si yo peleaba la patria potestad me tenía que atener a las consecuencias porque la señora tiene unos padrinos (…) Se preguntan por qué me fui de México, no porque me dio la gana, me fui porque se me amenazó”.