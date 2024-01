Juliana Galvis está de duelo: se despidió de su madre con un sentido mensaje

Juliana Galvis, una de las actrices más reconocidas en Colombia, está pasando por un momento muy duro en su vida, tras dar a conocer el fallecimiento de su madre en las últimas horas.

La celebridad, quien tiene una gran trayectoria en la televisión colombiana, ha dejado un sentido mensaje en sus redes sociales para darle un adiós a su madre, dejando a demás varias fotos junto a ella.

De acuerdo con lo publicado por la bumanguesa, doña Beatriz Valdivieso, partió de este mundo, viviendo una de las situaciones más complejas de su vida.

Con varias fotografías, la actriz le agradeció a su madre por haberla guiado y respaldado toda su vida.

“Nuestra primera y última foto juntas… Aún no puedo asimilarlo, no tengo palabras. Solo puedo decirte: GRACIAS por TODO lo que hiciste por mi ma. Buen viaje! Descansa en paz! Te llevaremos en el corazón por SIEMPRE!”, escribió Galvis.

Los mensajes de apoyo y solidaridad para con la actriz no se hicieron esperar, pues sus seguidores la están acompañando en estos momentos de dolor y ausencia.

“Dios te llene de fortaleza”, “Es un proceso muy difícil de aceptar lo sé que es terrible y complicado”, “Mucha fortaleza Juliana. Que tu mami descanse en paz”, “Qué dura esta noticia”, “Que tu mamá descanse en paz”, “Un abrazo en este momento tan duro y complejo” son algunos de los comentarios que recibió Juliana Galvis en su Instagram.

Ante esta muestra de solidaridad, la actriz agradeció a sus seguidores por las palabras que ha recibido en este momento tan difícil.

“Gracias infinitas por tanto amor, por tanta empatía, por tanta solidaridad. Perdón si no contesto, pero no me salen las palabras, perdón si no escribo, pronto responderé, por ahora POR FAVOR, acompáñennos con amor, con una oración y una velita por mi mamá (Beatriz Valdivieso) Este es uno de los momentos más duros de mi vida”, escribió.