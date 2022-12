Juliette Pardau tuvo un grave accidente en sus ojos: "Me arranqué la primera capa de la córnea"

La reconocida actriz Juliette Pardau llamó la atención de sus seguidores luego de contar una experiencia fuerte que vivió con el uso de sus lentes de contacto, incluso, terminó en el hospital.

Pardau explicó que en una noche, debido al cansancio que tenía, se quedó dormida con sus lentes de contacto y a medianoche se los quitó bruscamente, lo que le trajó duras consecuencias en su vista.

“Al día siguiente amanecí con los ojos pegados. Voy al lavamanos, me lavo con agua fría, no se despegan, entonces cojo el celular y cuando enciendo la luz del celular sentí como si me hubieran quemado”, dijo la actriz.