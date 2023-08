Juliette Pardau y su secreto para neutralizar el acento venezolano y hablar como colombiana

"Y sentían mucho miedo cuando me casteaban para algún personaje de que se me fuese a salir en escena o que dijera 'cónchale' o que dijera algún modismo venezolano. Dije: bueno, voy a conocer a las personas tratando de bajarle a mi acento a ver qué pasa. Y todo empezó a fluir, yo no sé si también porque la mente es muy poderosa y empezó también a conectarme con que sí, que iba a pasar".

Ese día también reveló que, para otro papel, tuvo que entrenarse con una 'coach' vocal para hacer el acento del norte de México, que es muy distinto al del DF.